التحكيم فصل جديد في خصومة الإنتر ويوفنتوس

توجه جانلوكا روكي، رئيس لجنة الحكام في الدوري الإيطالي لكرة القدم، باعتذاره عن خطأ تحكيمي ارتكبه فيديريكو لا بينا في «ديربي إيطاليا» ضمن منافسات الجولة الـ 25 بين فريقي الإنتر ويوفنتوس اللذين لطالما كانت العلاقة بينهما متوترة.

وخسر يوفنتوس 2ـ3 بهدف سجله البولندي بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 90 من اللقاء الذي أكمله يوفنتوس من دون لاعبه الفرنسي بيار كالولو منذ الدقيقة 42 بسبب خطأ «وهمي» ارتكبه على أليساندرو باستوني.

وبما أن الحكم رفع البطاقة الصفراء الثانية بوجه الفرنسي وليس البطاقة الحمراء مباشرة، لم يكن بإمكان حكم الفيديو المساعد «VAR» التدخل، فأكمل يوفنتوس اللقاء بعشرة لاعبين.

ورأت وسائل الإعلام الإيطالية أن الإنذار الأول الذي تلقاه الفرنسي في الدقيقة 32 كان قاسيًا، في حين أن الإنذار الثاني كان جراء خطأ وهمي، وتمثيل من باستوني الذي كان يستحق الطرد لأنه كان يملك إنذارًا تلقاه منذ الدقيقة التاسعة.

وبدل طرد باستوني بسبب التمثيل، خسر يوفنتوس كالولو قبيل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1ـ1.

وأظهرت مقاطع فيديو لوتشانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، وإداريي النادي، بينهم جورجو كييليني، مدير الاستراتيجية، وداميان كومولي، المدير العام الفرنسي، اللذان يواجهان خطر الإيقاف، يهاجمون الحكم في ممر غرف الملاعب خلال استراحة الشوطين.

ونظرًا للبعد الذي أخذته هذه الحادثة والخصومة المشتعلة بين الفريقين لاسيما أن الإنتر كان يرى سابقًا بيوفنتوس «فريق الحكام»، اضطر روكي، رئيس رابطة الحكام إلى التقدم باعتذار، قائلًا لوكالة «أنسا» الإيطالية :«نحن آسفون جدًا عن الحادثة التي حصلت، عن قرار لابينا الذي كان خاطئًا بشكل واضح، والواقع أنه لم يكن بإمكاننا استخدام الـ VAR».

وأوضح روكي أن لا بينا منزعج من الخطأ الذي ارتكبه، موجهًا في الوقت ذاته، انتقادًا إلى باستوني لأن الحكم لم يكن الوحيد الذي ارتكب خطأ، وحصل هناك تمثيل واضح.

وبموازاة ما اعتبرته وسائل الإعلام خطأ تحكيميًا، طالب كثر بعدم استدعاء باستوني إلى المنتخب الإيطالي.

لكن وسائل الإعلام المحلية، بينها صحيفتا «جازيتا ديلو سبورت» و«كورييري ديلو سبورت»، أفادت بأن جاتوزو سيعتمد على باستوني حين يتواجه المنتخب الإيطالي مع ضيفه الإيرلندي الشمالي 26 مارس المقبل، في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

ودخل أليساندرو دل بييرو، أسطورة يوفنتوس، على الخط ووجه انتقادات لاذعة لباستوني والروماني كريستيان كيفو، مدرب الإنتر، الذي زعم بعد المباراة أن هناك لمسة خفيفة، من كالولو على باستوني وأن الأخير شعر فيها بينما كان يركض بأقصى سرعة، مبينًا أن الفرنسي لاعب صاحب خبرة، وكان يجب أن يعرف أنه في هذه الحالات يجب أن تُبقي يديك بعيدتين.

لكن دل بييرو الذي كان في الاستوديو التحليلي لـ«سكاي سبورت»، لم يتفق مع كيفو ووجه انتقادات أيضًا لباستوني بسبب الطريقة التي سقط بها، قائلًا :«أعتقد أن كيفو يقوم بعمل رائع وأعاد إحياء الإنتر القوي حتى وإن كان فريقًا متقدمًا قليلًا في العمر. لكن في هذه المباراة من وجهة نظري، أخطأ في تعليقه على واقعة الطرد، كنت أتوقع تفسيرًا مختلفًا لما حدث.ال إنتر لا يحتاج إلى المساعدة التحكيمية. عندما تكون فريقًا قويًا، تريد الفوز بالطريقة الصحيحة، وعندما يحدث خطأ واضح يصبّ في صالحك، لا يجب أن تكون سعيدًا بذلك، آمل أنه خلال يومين، سيتمكن كيفو من القول، أو على الأقل التفكير، بأن ما حدث على أرض الملعب لم يكن لمسة تستوجب طرد لاعب، وأن باستوني لم يكن يجب أن يسقط بهذه الطريقة».