استمرار المنافسات

تحظى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو كورتينا 2026»، باهتمام كبير من قبل الجماهير المحبة للرياضات الشتوية، والتي تستمر منافساتها المنطلقة منذ 6 فبراير الجاري، حتى 22 من الشهر نفسه (رويترز) و(الفرنسية)