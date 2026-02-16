النصر.. جيسوس يستدعي 6 لاعبين

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، ستة لاعبين من فريق تحت 21 عامًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، الإثنين، استعدادًا لمباراة أركاداج التركمانستاني، ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واستدعى المدرب البرتغالي عبد الملك الجابر، وراكان الغامدي، وسعد حقوي، وعواد أمان، والعراقي حيدر عبد الكريم، ومبارك البوعينين للمشاركة في التدريب الذي ينطلق في الـ 06:00 مساء الإثنين.

ويعود لاعبو القطب العاصمي إلى التدريبات الجماعية، الإثنين، بعد الراحة التي منحها جيسوس للاعبين، الأحد، بعد الفوز على الفتح 2ـ0 في مباراة الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

ونجح النصر في الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، الأربعاء الماضي، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى ربع النهائي.