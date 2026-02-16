إصابة الورك تغيّب ديابي

أبعدت إصابة في الورك الأيسر، الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مرافقة البعثة إلى الدوحة، من أجل مواجهة السد في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما نشره النادي الجدَّاوي عبر منصة «إكس».

وأشار الاتحاد إلى بدء اللاعب الخضوع لبرنامج التأهيل العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأصيب ديابي خلال التدريب قبل مواجهة النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي 6 فبراير الجاري، وعاد أمام الفيحاء الجمعة الماضي.

وضمن اتحاد جدة مقعده بالفعل في الدور المقبل منذ الجولة الماضية، حين فاز على الغرافة بسباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

ويمتلك السد 8 نقاط في المركز الثامن، وهو آخر المراكز المؤهلة للدور المقبل من المسابقة القارية، متقدمًا على الشارقة الإماراتي بفارق الأهداف.