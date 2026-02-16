يايسله 5 تغييرات أمام شباب الأهلي

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، في ثامن جولات دوري أبطال آسيا للنخبة بتشكيلة أساسية طالتها 5 تغييرات مقارنة بالتي شاركت في مباراة الوحدة الإماراتي الماضية.

وتضمنت التغييرات التي اعتمدها المدرب الألماني ماتياس يايسله، دخول كل من عبد الرحمن الصانبي وزكريا هوساوي وفراس البريكان والفرنسي إنزو ميّو والبرازيلي ويندرسون جالينو، إلى القائمة الأساسية عوضًا عن السنغالي إدوارد ميندي، والبجليكي ماتيو دامس والإنجليزي إيفان توني والإيفواري فرانك كيسيه إضافة إلى البرازيلي ماثيوس جونسالفيس.

وتكون تشكيل الأهلي من الصانبي في حراسة المرمى إضافة إلى ريان حامد والبرازيلي روجير إيبانيز في قلبي الدفاع وعلى الظهيرين علي مجرشي وهوساوي.

ويحكم خط الوسط الفرنسيان فالنتين أتانجانا وميّو إلى جانب زياد الجهني وعلى الجناحين الجزائري رياض محرز وجالينو ويقود الهجوم البريكان.

وضمن الأهلي التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة القارية بحلوله في المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات، وتعادلين، وخسارة واحدة، وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر.