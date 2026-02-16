الأفلام تطلق برنامج «التاريخ الشفهي للشاشة العربية»

أطلقت هيئة الأفلام، ضمن مبادرة «سينماء» التابعة لـ«الأرشيف الوطني للأفلام»، برنامج «التاريخ الشفهي للشاشة العربية»، الإثنين، الذي يهدف إلى حفظ الذاكرة الفنية العربية وتوثيق تجارب روّاد السينما والدراما في المنطقة.

ويأتي إطلاق البرنامج، في إطار جهود الهيئة لصون الإرث السينمائي وتعزيز المحتوى المعرفي المرتبط بصناعة الأفلام، عبر توثيق شهادات وتجارب صنّاع الشاشة العربية ورصد التحولات التي شهدتها عبر عقود.

ويعتمد البرنامج على إنتاج لقاءات حوارية معمّقة مع شخصيات مؤثرة في مجالات الإخراج، والتمثيل، والإنتاج، والكتابة، والنقد، والتقنيات السينمائية، بهدف بناء مرجع معرفي وأرشيف نوعي يوثق مسيرة السينما والدراما العربية بمراحلها المختلفة، ويحفظ خبراتها المتراكمة للأجيال الجديدة من صنّاع الأفلام والباحثين.

وتخطط الهيئة لإنتاج 40 لقاءً على عدة مواسم، مدة كل منها ساعة، تُبنى على أسئلة بحثية مُعدّة بعناية من فريق متخصص لضمان عمق الطرح ودقته ومنهجيته العلمية، بما يعزز من قيمة التاريخ الشفهي كأداة لحفظ التجارب غير المدوّنة واستعادة السرديات التي شكّلت الذاكرة الجمعية للصناعة.

ويستهدف البرنامج الباحثين، وصنّاع الأفلام، والأكاديميين، والمهتمين بتاريخ السينما، إضافة إلى الجمهور العام في المنطقة العربية، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ البعد المعرفي والتوثيقي للصناعة السينمائية.