كوفاتش: الزخم المحلي سلاحنا أمام أتالانتا

دعا الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى استحضار مستواهم المحلي في الساحة الأوروبية خلال المباراة أمام أتالانتا الإيطالي، الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الثانية بينهما.

وكان دورتموند استقبل أتالانتا المرة الأولى قبل ثمانية أعوامٍ في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، موسم 2017ـ2018، ووقتها قلب تأخره إلى فوزٍ بـ 3ـ2 بفضل هدفَي ميتشي باتشواي في الدقيقتين 65 و90+1، بينما خرج متعادلًا في الإياب 1ـ1 بعد أن سجل مارسيل شميلزر هدفًا قبل النهاية بسبع دقائق، ليضمن تأهل فريقه إلى الدور التالي.

وبينما أعادت سلسلة الانتصارات الستة دورتموند إلى قلب المنافسة على لقب «البوندسليجا»، فإن نتائجه الأوروبية لم تكن على القدر عينه من التميُّز، إذ أنهى دور المجموعة الموحَّدة بلا فوزٍ في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليحتل المركز الـ 17.

وقال كوفاتش في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «نريد أن نحمل الزخم الذي نملكه في الدوري المحلي حاليًّا. نريد أن ننقل هذا الزخم مع جماهيرنا».

ولبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال، يتعيَّن على دورتموند تخطي أتالانتا، المتوَّج بلقب الدوري الأوروبي عام 2024.

وأضاف كوفاتش: «في الأدوار الإقصائية الأمر كله يتعلَّق بالتأهل إلى الدور التالي، لكنْ لا يمكننا تحقيق ذلك بالكلام الكثير الآن. علينا أن نعمل بجدٍّ على أرض الملعب. هذا يمنحنا الأمل والإيمان بإمكانية تحقيق النجاح في هاتين المباراتين أمام أتالانتا».

ويحتل أتالانتا حاليًّا المركز السادس في الدوري الإيطالي، وشهد تحسُّنًا في نتائجه المحلية منذ مطلع العام الجاري على الرغم من أن مستواه الأوروبي لا يزال مخيبًا.

وعلَّق المدرب الكرواتي: «يمتلك أتالانتا فريقًا رائعًا، تطوَّر على مدى أعوامٍ، وفاز بالدوري الأوروبي قبل عامين، ويحتل مركزًا متقدمًا في إيطاليا. ستكون المباراة شديدة الحدة. أرى أن الحظوظ حاليًّا 50 بـ 50. نأمل أن نسافر إلى إيطاليا بنتيجةٍ جيدةٍ».

وستجرى مباراة الإياب في إيطاليا 25 فبراير.