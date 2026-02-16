إنزاجي يغير 10 لاعبين.. وميتي يغادر الدكة

أدخل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تعديلات واسعة على تشكيلته شملت إشراك المهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي أساسيًا أمام الوحدة الإماراتي، مساء الإثنين، لحساب آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك ميتي أساسيًا للمرة الأولى مع الهلال، الذي انضم إليه عبر نافذة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من ستاد رين الفرنسي.

وظهر المهاجم الشاب ثلاث مرات بديلًا من قبل مع الفريق العاصمي، بواقع مباراتين في دوري روشن السعودي، ولقاء واحد ضمن «النخبة».

وتضمّن التشكيل لاعبًا واحدًا فقط من الأسماء التي بدأت المباراة الأخيرة للفريق أمام الاتفاق ضمن بطولة دوري روشن، هو البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، ويشارك برفقته 10 وجوه مختلفة.

ويعود محمد الربيعي، حارس المرمى، إلى التشكيل، ويقف خلف علي لاجامي، والتركي يوسف أكتشيشيك، والإسباني بابلو ماري.

ويتمركز عبد الكريم دارسي، ومتعب الحربي، على الطرفين الأيمن والأيسر، بصفتهما ظهيرين متقدّمين، فيما يلعب نيفيش مع مراد هوساوي في الوسط، وأمامهما الفرنسي سايمون بوابري، صانع اللعب، والأوروجوياني داروين نونيز، وقادر ميتي، رأسي الحربة.

وبعد إبعاده عن القائمة المحلية، يعود نونيز إلى الظهور على المسرح القاري، في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تمنع اللوائح مشاركته قبل الأدوار الإقصائية، لسابق لعبه ضمن منافسات المجموعة برفقة فريق الاتحاد.

ويجلس على مقاعد البدلاء 11 لاعبًا، بينهم ثمانية محليين، إلى جانب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والحارس الفرنسي ماتيو باتويي، وزميلهما الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط.

ولن تؤثر نتيجة المباراة على حظوظ الهلال أو ترتيبه، بعدما ضمن سلفًا التأهل إلى دور الـ 16 متصدرًا المجموعة.