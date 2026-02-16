خربين أمام الهلال.. هدف شرفي

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم، للمرة الثانية، المهاجم السوري عمر خربين، لاعبه السابق، الذي اختير ضمن التشكيل الأساسي للوحدة الإماراتي في مباراته أمام «الأزرق»، مساء الإثنين، ضمن آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب خربين للهلال بين بدايتي 2017 و2021 بواقع أربعة أعوامٍ، تخللتها إعارةٌ إلى فريق بيراميدز المصري في النصف الثاني من موسم 2018ـ2019.

وبعد نهاية فترته مع الفريق العاصمي، انتقل المهاجم إلى الوحدة الذي أعاره موسم 2022ـ2023 إلى شباب الأهلي الإماراتي قبل استرداده مرةً أخرى.

وأثناء تلك الإعارة، تواجه شباب الأهلي مع الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بتاريخ 20 فبراير 2023، وخاض اللاعب السوري المباراة بصفةٍ أساسيةٍ، وسجّل هدفًا شرفيًّا، سبقته ثلاثيةٌ زرقاء، حسمت بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسبق لخربين لعبُ أي مباراةٍ أخرى أمام الهلال سواء قبل، أو بعد تمثيل الفريق.