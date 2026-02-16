بعد ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.. رابطة الدوري تطلع على التجربة اليابانية

أنهى وفدٌ من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يقوده رئيسها التنفيذي عمر مغربل، زيارةً رسميةً إلى رابطة الدوري الياباني للمحترفين في العاصمة طوكيو، استمرت أسبوعًا كاملًا.

وإلى جانب رئيس الرابطة، ضمّ الوفد كلًا من الإسباني خيسوس أرويو، مستشار مغربل، علاوة على ممثلين عن إدارات تطوير الأندية، والتسويق، والمحتوى، والعلاقات العامة.

ووفق ما أوضحه لـ «الرياضية» مصدر رسمي في الرابطة، تأتي الزيارة امتدادًا لسلسلة زيارات مماثلة سابقة، شملت روابط الدوري الألماني، والإيطالي، والإسباني، وتركزت على تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات تطوير الأندية، وتنمية التفاعل الجماهيري، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وكشف المصدر عن انتهاج الرابطة، بصورة مستمرة، سياسة المقارنة المعيارية مع النماذج الدولية الناجحة، بهدف دراسة ما يمكن مواءمته وتطبيقه محليًا، بما يتناسب مع طبيعة الدوري السعودي، وسياقه التنظيمي والتشغيلي.

ولفت إلى إبداء الجهات الرياضية الدولية، التي شملتها الزيارات السابقة، اهتمامًا كبيرًا باستراتيجية تحوّل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المدشَّنة عام 2023، وأظهرت رغبتها في فهم مسار التطوير الذي يشهده الدوري على المستويين المؤسسي والفني.