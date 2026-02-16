الأهلي يكسب بثاني أكبر حصيلة تهديفية

دوّن فريق الأهلي الأول لكرة القدم ثاني أكبر انتصاراته أمام الأندية الإماراتية من حيث عدد الأهداف، بعد أن كسب نظيره شباب الأهلي 4ـ3 ضمن ختام مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، الإثنين.

وتقدم الأهلي بثلاثية في الشوط الأول عن طريق فراس البريكان عند الدقيقة 12، وأضاف الصربي بوجدان بلانيتش، مدافع شباب الأهلي، الثاني بالخطأ في مرماه «35»، وبصم إنزو ميو على الثالث «45+3».

وافتتح صالح أبو الشامات الشوط الرابع بتسجيله هدفًا رابعًا للأهلي من علامة الجزاء عند الدقيقة 52.

وحاول الفريق الإماراتي العودة بالنتيجة مسجلًا ثلاثة أهداف، إلا أنها لم تكفه لتفادي الخسارة.

وقلص شباب الأهلي النتيجة بواسطة البرازيلي برينو كاسكاردو «66»، وعاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني «78»، ووضع الثالث الإماراتي محمد المنصوري «90+5».

يشار إلى أن هذه ثاني أكبر حصيلة تهديفية للأهلي أمام الفرق الإماراتية بأربعة أهداف، وتتصدر مواجهة الجزيرة، التي كسبها بخماسية، بصفتها الأعلى.

وواجه الفريق الغربي الأندية الإماراتية خلال 26 مباراة آسيويًا، كسب 14 منها، وتعادل في ثمانٍ، فيما خسر أربعًا، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وضمن الأهلي التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة القارية بحلوله في المركز الثاني بسلم الترتيب برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات، وتعادلين، وخسارة واحدة، وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر.