أخضر الكاراتيه ينهي الدوري العالمي بـ 5 ميداليات

اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه مشاركته في بطولة الدوري العالمي للشباب، التي جرت في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، وسط مشاركة 820 لاعبًا ولاعبة يمثلون 347 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك المنتخب السعودي في البطولة ببعثة مكونة من 55 لاعبًا ولاعبة، نجحوا في حصد خمس ميداليات متنوعة.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عبد الرحمن عرفات في منافسات وزن تحت 55 كجم، فيما أحرز اللاعب عمرو برقاوي الميدالية الفضية في وزن فوق 76 كجم.

كما حقق أخضر الكاراتيه ثلاث ميداليات برونزية، جاءت عبر منير الشهراني في وزن فوق 55 كجم، وعبد الرحمن باحمران في منافسات الكاتا الفردي، وإبراهيم الملحم في الكاتا الفردي.