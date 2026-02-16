وزير السياحة يفتتح «ريكسوس مرجانة»

افتتح أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، منتجع "ريكسوس مرجانة" بتمكينٍ من صندوق التنمية السياحي بصفته المستثمر والمموِّل للمشروع، بالشراكة مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوِّر الرئيس لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بوصفها مستثمرًا بالمشروع، وشركة إف تي جي، المطوِّر للمشروع.

ويستقبل المنتجع الزوَّار من داخل السعودية وخارجها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كأكبر منتجعٍ شاملٍ. وتم الافتتاح بحضور قصي بن عبد الله الفاخري، الرئيس التنفيذي للصندوق، وريكسوس فتَّاح تامينجه، رئيس مجلس إدارة الفنادق.

وصُمِّم منتجع ريكسوس مرجانة ليكون موقعًا مثاليًّا للعائلات والباحثين عن تجاربَ ترفيهيةٍ متكاملةٍ من خلال 488 غرفةً وجناحًا بإطلالاتٍ متنوعةٍ على البحر، و33 فيلا ومركزًا متكاملًا للياقة، إضافةً إلى مجمَّعٍ للرياضات، ومرافقَ للاجتماعات والمؤتمرات. وسيسهم المشروع في توفير 250 وظيفةً للمواطنين السعوديين، ما يعكس البعد التنموي له.

وأكد وزير السياحة، أن افتتاح منتجع ريكسوس مرجانة يُمثِّل خطوةً مهمةً في مسيرة تطوير الوجهات السياحية النوعية في السعودية، ويعكس جاهزية المشروعات السياحية للدخول في مرحلة التشغيل واستقبال الزوار من داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُجسِّد دور صندوق التنمية السياحي في تحويل الاستثمارات إلى وجهاتٍ حقيقيةٍ، تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع نطاق الخيارات السياحية للعائلات، ودعم مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، أن منتجع ريكسوس مرجانة يأتي تجسيدًا لرؤية الصندوق في تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويُمثِّل الافتتاح خطوةً نوعيةً في مسار تطوير الوجهات السياحية المتميزة، وإضافةً مهمةً، تعكس قوة الشراكات الوطنية والدولية في بناء مشروعاتٍ ترتقي بمعايير الضيافة، وتثري تجربة الضيوف، بما يُسهم في رفع جودة التجربة السياحية، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها وجهةً عالميةً للضيافة.