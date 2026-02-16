الاتفاق يستعيد العتيبي ودودا

شهدت تدريبات فريق الاتفاق الأول لكرة القدم غياب اللاعب كالفو بسبب سفره خارج السعودية لظروفٍ عائليةٍ، إلى جانب غياب نكوتا نتيجة مشاركته مع فريق تحت 21 عامًا، فيما تواصل غياب المهاجم موسى ديمبلي للإصابة، وخضوعه لبرنامجٍ تأهيلي.

في المقابل، انتظم راضي العتيبي، والسلوفاكي أوندريه دودا في الحصة التدريبية الجماعية التي قادها المدرب سعد الشهري ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي.

ميدانيًّا، فتح سعد الشهري ملف التحضير للقاء الفتح. وركَّز مدرب الفريق خلال الحصة على الجوانب الفنية والخططية، وشرح للاعبين أسلوب لعب المنافس، وآلية التعامل معه، قبل أن يختتمها بمناورةٍ تكتيكيةٍ على منتصف مساحة الملعب.