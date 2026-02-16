قبل أتالانتا.. 22 خسارة تهدد مشوار دورتموند

يستقبل فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أتالانتا الإيطالي في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة الثالثة تاريخيًّا بينهما، والأولى منذ ثمانية أعوامٍ. ويحمل الفريق سجلًا حافلًا بالهزائم، تكبدها خلال 43 مباراةً ضد 11 منافسًا إيطاليًّا.

وواجه دورتموند كثيرًا من الإخفاقات في دوري الأبطال، عكسَ تألقه محليًّا، إذ أنهى دور المجموعة الموحَّدة بلا فوزٍ في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليحتل المركز الـ 17 بـ 12 نقطةً، بينما يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق ست نقاطٍ عن بايرن ميونيخ.

وهذه خامس مباراةٍ فاصلةٍ يخوضها دورتموند في البطولة حيث تأهل ثلاث مراتٍ من قبل «1999 ضد تبليتسه التشكي»، و«2001 ضد دونيتسك الأوكراني»، و«2025 ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي»، وأقصي مرةً واحدةً في 2003 ضد بروج البلجيكي.

أمَّا أتالانتا، المتوَّج بالدوري الأوروبي عام 2024 على حساب باير ليفركوزن الألماني «3ـ0»، فيعش الوضع نفسه أوروبيًّا، إذ احتل المركز الـ 15 بـ 13 نقطةً، جمعها من أربعة انتصاراتٍ، وتعادلٍ واحدٍ، بينما خسر ثلاث مراتٍ.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، 22 نوفمبر 2018، وقلب دورتموند تأخره إلى فوزٍ بـ 3ـ2 بفضل هدفَي ميتشي باتشواي «65 و90+1»، بينما خرج متعادلًا إيابًا 1ـ1 بعد أن سجَّل مارسيل شميلزر هدفًا قبل النهاية بسبع دقائق، ليضمن تأهل فريقه إلى الدور التالي.

ولا يملك دورتموند سجلًا جيدًا في 43 مباراةً ضد منافسيه الإيطاليين فقد تجرَّع 22 هزيمةً، وفاز 12 مرةً، وخرج بالتعادل ثماني مراتٍ في كافة المنافسات الأوروبية.

وكانت أكثر خسائره أمام يوفنتوس «6»، وإنتر ميلان «4»، وميلان «3»، ولم يسجل الفريق الفوز على كلٍّ من أودينيزي، ولاتسيو، وبولونيا.

في المقابل، ستكون هذه المرة الـ 14 التي يواجه فيها أتالانتا فريقًا ألمانيًّا، وفي سجله ستة انتصاراتٍ، وثلاثة تعادلاتٍ، وأربع هزائم حتى الآن.

ومن آخر ثماني مبارياتٍ، لم يخسر أتالانتا سوى مباراةٍ واحدةٍ، وفاز بآخر ثلاث مواجهاتٍ، دون أن تهتز شباكه «3ـ0 ضد فرانكفورت، و2ـ0 ضد شتوتجارت، و3ـ0 ضد ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي 2024».

وفي سبع مواجهاتٍ خارج ملعبه، لم يتلقَّ أتالانتا سوى خسارتين، الأولى عام 1978 في كأس «إنترتوتو» ضد بوخوم «1ـ3»، وفي 2018 ضد بوروسيا دورتموند.

وسبق لدورتموند بلوع دور الـ 16 على الأقل في عشرٍ من آخر 12 مشاركةً له بدوري الأبطال.

أما أتالانتا، الذي يشارك بشكلٍ منتظمٍ وناجحٍ في البطولات الأوروبية للأندية منذ 2017، فهذه مشاركته الخامسة في دوري الأبطال، وقد وصل إلى الأدوار الإقصائية مرتين. وخرج الفريق الموسم الماضي من الأدوار الإقصائية، بأربعة انتصاراتٍ، وتعادلٍ واحدٍ، وثلاث هزائم.