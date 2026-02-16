أتلتيك يفقد وليامز 3 أسابيع

بدأ نيكو وليامز، جناج فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم، رحلته العلاجية للتعافي من إصابة العانة التي يعاني منها منذ بداية الموسم، وسيبتعد لأسابيع، حسبما أعلن ناديه الإثنين.

وأوضح النادي الباسكي في بيان «نيكو وليامز بدأ علاجًا لدى اختصاصي خارجي لمعالجة إصابة العانة، مع برنامج عمل خاص سيُبعده، رهن تطوّر حالته، عن الاستدعاءات المقبلة».

ووفقًا للصحافة الإسبانية، فإن بطل أوروبا 2024 مع المنتخب الإسباني، والذي يلعب وهو متأثر بالإصابة منذ أشهر عدة، سيغيب ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع.

وكان شقيقه إيناكي الذي تحدّث في المنطقة المختلطة الأحد بعد الفوز على ريال أوفييدو «2ـ1»، أكد أن شقيقه الأصغر البالغ 23 عامًا، والذي بقي على مقاعد البدلاء، كان يشعر بـ«ألم شديد».

وقال: «كان أخيرًا قد بدأ يرى الضوء في نهاية النفق، والآن يبدو وكأنه تراجع خطوتين أو ثلاثًا إلى الوراء».

كما دعا مدربه إرنستو فالفيردي مهاجمه إلى التوقف للاعتناء بإصابته بجدية قبل أن تتفاقم.

وسيُضطر الفريق الباسكي الذي أقصيَ من دور المجموعة الموحدة في دوري الأبطال ويبتعد عن طموحاته في الدوري باحتلاله المركز التاسع، إلى خوض استحقاقاته المقبلة بلا أفضل لاعبيه، بما في ذلك إياب نصف نهائي كأس الملك أمام ريال سوسييداد مطلع مارس المقبل.