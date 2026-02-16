سوزا: اقتربنا من التعادل.. وفخور بلاعبيّ

وصف باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، مواجهة الأهلي، التي خسرها 4ـ3، بـ«المعقدة»، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بعد نهاية المواجهة: «كانت المباراة معقدة جدًا بالنسبة لنا. بعد استقبال الهدف الأول عانينا كثيرًا، ثم حاولنا العودة إلى أجواء اللقاء واستعادة توازننا. خلال الشوط الأول استقبلنا هدفين من الخصم بسهولة ودون أن نفرض إيقاعنا أو نُظهر ردة فعل قوية».

وأضاف: «بين الشوطين حاولنا الضغط على اللاعبين ذهنيًا وتحفيزهم للعودة، لكن بدل تقليص الفارق تلقينا الهدف الرابع واتسعت النتيجة».

وأوضح أن فريقه كان قريبًا من العودة بقوله: «أكثر ما أتمسك به من هذه المباراة ردة فعل لاعبينا داخل الملعب، فلو امتلكنا خمس دقائق إضافية فقط، لكنا قادرين على إدراك التعادل».

وتابع: «ما يجعلني فخورًا بلاعبيَّ التزامهم وانضباطهم على الرغم من كل الظروف، وقدرتهم على العودة في الشوط الثاني، وتسجيل الأهداف، ومحاولة قلب النتيجة».

وعلق أن التبديلات غيرت مجريات الشوط الثاني: «تبديل بعض اللاعبين ساعدنا على استعادة التوازن، واللاعبون لم ينسوا ما حدث في الشوط الأول، فدخلوا الشوط الثاني بعزيمة أكبر. كما أن التغييرات التي أجراها زميلي مدرب الأهلي أثرت على مستوى فريقه، ما جعل المستوى متقاربًا بين الفريقين، وفتح أمامنا فرصة البناء للوصول إلى التعادل حتى الدقائق الأخيرة».