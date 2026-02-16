يايسله: الثلاثية مزعجة.. ميو: أنهينا المباراة بشكل سيئ

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، انزعاجه من استقبال فريقه ثلاثة أهدافٍ خلال الانتصار على شباب الأهلي 4ـ3 ضمن الجولة الثامنة من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ بعد نهاية اللقاء، الإثنين: «في البداية، لو قيل لي إننا سنفوز بهذه النتيجة، لقلت إنها نتيجةٌ مخيفةٌ من حيث مجريات المباراة، لكنَّنا استغللنا اللقاء للتدوير وإراحة بعض اللاعبين، وهذا أمرٌ مهمٌّ».

وأضاف: «مع ذلك، يجب أن نركز أكثر حتى لا نستقبل ثلاثة أهدافٍ في مرمانا».

وعن مستويات اللاعبين، أجاب يايسله: «دورنا في الجهاز الفني احتواء اللاعبين، ومحاولة استخراج كل ما يملكونه من إمكاناتٍ رائعةٍ». واستطرد: «منحنا جميع اللاعبين فرصة المشاركة، والأمر بالنسبة لي يعتمد على عقلية اللاعب».

واتفق الفرنسي إنزو ميو، لاعب الأهلي، مع حديث مدربه حول إنهاء الشوط الأول بمستوى سيئ، قائلًا: «أتفق مع المدرب في أن نهاية المباراة كانت سيئةً، لكن الأهم الآن تحليل الأخطاء، وتصحيحها، والتركيز الكامل على الاستحقاقات المقبلة».

وفيما يخصُّ مستوياته أخيرًا، ردَّ: «لا يوجد سببٌ محدَّدٌ لعودتي إلى مستواي. أنا فقط أقدِّم كل ما لدي في التدريبات، ثم إن الأمر لا يرتبط بي وحدي، فالفريق كله أصبح يقدم مستوياتٍ جيدةً، وآمل أن أقدم ما يساعده».