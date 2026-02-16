«روما» و«الجوكر» يطيران بـ 200 ألف.. و«الروضة» تحصد شوط السيدات

توج الأمير سلطان بن سعود بن عبد الله آل سعود عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الإثنين، الفائزين في نهائي دوري «هجان 2026» على ميدان الجنادرية بالرياض، بمشاركة 41 متنافسًا من الجنسين، وبمجموع جوائز أكثر من مليون ريال.

وفاز سليمان بن معوض الجهني بلقب الشوط الأول «كأس الحيل والثنايا – بكار» مع المطية «روما»، فيما نال لقب الشوط الثاني سالم بن علي القحطاني «كأس الزمول والثنايا – قعدان» مع المطية «الجوكر».

وفي شوط السيدات فازت الهجانة نور العنزي بلقب الشوط الأول «كأس الهجانة – سيدات» مع المطية «الروضة».

وشهد النهائي تنظيم شوطين للرجال وآخر للنساء حيث حصل الفائز بالمركز الأول في شوطي الرجال على 100 ألف ريال ومثلها للمالك، و25 ألفًا للثاني ومثلها للمالك، فيما حصل الثالث على 10 آلاف ومثلها للمالك، الرابع 9000 ريال ومثلها للمالك، الخامس 8000 ريال ومثلها للمالك. فيما حصلت المشاركات في شوط السيدات على الجوائز ذاتها.



وكان الدوري انطلق على ثلاث مراحل، حيث نظمت المرحلة الأولى في العاشر من يناير الماضي بشوطين للرجال، ومثلها للمرحلة الثانية التي جرت في 17 يناير 2026، وشهدت تأهل 26 هجانًا للنهائي الذي شهد تنظيم شوط خاص للسيدات.