الـ«بريميرليج» يسمح بالإفطار خلال المباريات

سمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزية مرة أخرى بفترات توقف قصيرة خلال المباريات لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال شهر رمضان.

ويلعب في الدوري الممتاز عدد كبير من اللاعبين من أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش وويليام صليبا وريان آيت نوري وأماد ديالو وإبراهيما كوناتي وريان شرقي ومحمد قدس وويسلي فوفانا.

مع توقع أن يتراوح وقت غروب الشمس في بريطانيا بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً خلال شهر رمضان، فإن فترات التوقف ستؤثر على المباريات المقررة في مساء السبت «انطلاق المباراة الساعة 17:30» وبعد ظهر الأحد «انطلاق المباراة الساعة 16:30».

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، سيجد المسؤولون وقادة الأندية «فترة توقف طبيعية» للسماح للاعبين بكسر صيامهم.

وستناقش الفرق والحكام مسبقًا ما إذا كانت هناك حاجة إلى استراحة وموعدها التقريبي. ولن تتوقف المباريات في منتصف اللعب، ولكن في اللحظة الأنسب، مثل ركلات المرمى أو ركلات الجزاء أو رميات التماس.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق يسمح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحدث التوقف الأول في مباراة بين ليستر سيتي وكريستال بالاس أبريل 2021، وذلك خلال ركلة مرمى نحو الدقيقة 30 للسماح لويسلي فوفانا وشيخو كوياتي بتناول العصائر وجل الطاقة.

وكان عبد الله دوكوري، لاعب إيفرتون السابق، ونيوم السعودي حاليًا صرح لـ«بي بي سي سبورت» في 2023: «في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت حر في فعل ما يناسبك.. لا يفعلون أي شيء يتعارض مع معتقداتك وهذا أمر رائع. أنا أصوم كل يوم ويبقى التدريب كما هو، ولكن في الرحلات يمكننا تناول الطعام في وقت متأخر، لذلك يقوم الطاهي بإعداد طعام حلال لنا».

في عام 2022، كشف ساديو ماني، لاعب ليفربول السابق، والنصر السعودي حاليًا أن النادي غيّر جداول التدريب لدعم اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.