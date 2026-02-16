قضية الحمدان.. «الانضباط» ترفض احتجاج الاتحاد

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الاتحاد بشأن عدم نظامية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في لقاء الفريقين، 6 فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وتضمَّن نص القرار بالموقع الرسمي لاتحاد القدم: "بعد استكمال نادي الاتحاد الإجراءات الشكلية، خاطبت اللجنة نادي النصر، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدَّم من نادي الاتحاد".

وجاء القرار بقبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه موضوعًا مع مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة اتحاد القدم.

ويستطيع النادي الغربي استئناف الاحتجاج وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وتقدَّمت الإدارة الاتحادية باحتجاجٍ على أهلية مشاركة الحمدان بعد ساعاتٍ من الخسارة أمام النصر بثنائيةٍ نظيفةٍ.

وشارك اللاعب الدولي مع فريقه الجديد أمام الاتحاد في الدقيقة 89 بدلًا من الفرنسي كينسجلي كومان.

وتحوَّل الحمدان إلى صفوف النصر بصفقة انتقالٍ حرٍّ بعد فسخ عقده مع الهلال، الذي انتهى 6 فبراير الجاري، أي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيامٍ.