قبل الأهلي.. إل مايسترو يطالب بنسيان انتصار الخلود

استأنف فريق النجمة الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراته الميدانية على ملعبه بعد راحةٍ، 24 ساعةً، منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي نيستور إل مايسترو للاعبين إثر الانتصار على الخلود في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

وطبقًا لمصادر «الرياضية»، استهلَّ إل مايسترو الحصة التدريبية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة الـ 23، باجتماعٍ باللاعبين، طالبهم خلاله بنسيان الفوز على الخلود، والعمل بجدٍّ من أجل المواصلة في طريق الانتصارات.

واشتمل المران على الجري حول الملعب بسرعاتٍ متفاوتةٍ، ثم تدريباتٍ بدنية، استُخدِمَت فيها الموانع.

وقسَّم المدرب الصربي اللاعبين إلى مجموعاتٍ صغيرةٍ، أدوا تمارينَ بالكرة على مساحاتٍ من الملعب، قصد فيها تكثيف العمل على التحكُّم بالكرة أثناء الضغط.

ويحلُّ النجمة، الذي يحتل المركز الـ 18 الأخير برصيد ثماني نقاطٍ، ضيفًا على الأهلي، الثالث بـ 50 نقطةً، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، السبت.