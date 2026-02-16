تتويج الفائزين في نهائي دوري هجّان 2026

توج الأمير سلطان بن عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الهجانة الفائزين في نهائي دوري هجّان 2026 والذي جرى، الإثنين، على ميدان الجنادرية للهجن في مدينة الرياض بمجموع جوائز تتجاوز المليون ريال وبمشاركة 41 هجانًا وهجانة.

وفاز الهجّان سليمان بن معوض الجهني بلقب الشوط الأول ـ كأس الحيل والثنايا ـ بكار مع المطية «روما» فيما فاز الهجّان سالم بن علي القحطاني بلقب الشوط الثاني ـ كأس الزمول والثنايا ـ قعدان مع المطية «الجوكر».

وفي شوط السيدات فازت الهجّانة نور العنزي بلقب الشوط ـ كأس الهجانة ـ سيدات مع المطية «الروضة».

وشهد النهائي شوطين للرجال وشوط للنساء، حيث حصل الفائز بالمركز الأول في شوطي الرجال على مبلغ 100,000 ريال ومثلها للمالك، الثاني 25,000 ريال ومثلها للمالك، الثالث 10,000 ريال ومثلها للمالك، الرابع 9000 ريال ومثلها للمالك، الخامس 8000 ريال ومثلها للمالك. وفي المرحلة النهائية يحصل الفائز بالمركز الأولى على مبلغ 100,000 ريال ومثلها للمالك، الثاني 25,000 ريال ومثلها للمالك، الثالث 10,000 ريال ومثلها للمالك، الرابع 9,000 ريال ومثلها للمالك، الخامس 8,000 ريال ومثلها للمالك، السادس 7,000 ريال ومثلها للمالك، السابع 6,000 ريال ومثلها للمالك، الثامن 5,000 ومثلها للمالك، التاسع 4000 ريال ومثلها للمالك، العاشر 3000 ريال ومثلها للمالك، فيما حصلت المشاركات في شوط السيدات على الجوائز ذاتها.

وكان الدوري قد انطلق على ثلاث مراحل، حيث جرت المرحلة الأولى في الـ 10 من يناير من خلال إجراء شوطين للرجال ومثلها للمرحلة الثانية التي جرت في 17 يناير 2026، وشهدت تأهل 26 هجانًا للمشاركة في النهائي الذي شهد شوطًا خاصًا للسيدات.