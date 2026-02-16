مورينيو: لا عودة إلى الريال.. ومهمتي إقصاؤه

أكد جوزيه مورينيو، مدرب فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، أنه قادر على رفض عرض من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في الوقت الذي سعى فيه إلى التقليل من شأن الشائعات حول عودته إلى النادي الإسباني.

ويستضيف بنفيكا ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويمتلك مورينيو «63 عامًا» الذي قاد ريال مدريد بين 2010 و2013، بندًا في عقده مع بنفيكا يسمح له بمغادرة النادي، ما أثار التكهنات بأن بيريز قد يعود للاستعانة به الموسم المقبل.

وكان مورينيو قاد بنفيكا إلى الفوز 4-2 على الريال بقيادة لاعبه السابق ألفارو أربيلوا في دور المجموعات 28 يناير الماضي، ما وضع الفريقين مجددًا وجهًا لوجه في مواجهة من مباراتين.

وقال مورينيو للصحافيين ردًا على سؤال عما إذا كان قادرًا على رفض عرض من بيريز: « نعم. يمكنني ذلك».

واعترف مورينيو بوجود «صداقة كبيرة» تربطه ببيريز وبصلة دائمة بريال مدريد، لكنه أوضح أن بند فك الارتباط أُدرج بسبب انتخابات رئاسة بنفيكا التي كانت مقررة في نوفمبر 2025، أي بعد أسابيع قليلة من توقيعه العقد.

وأضاف: «قدّمت كل شيء لريال مدريد، كل ما كان لدي. فعلت أشياء جيدة وأخرى سيئة، لكني أعطيت كل شيء، وهذا كل ما في الأمر».

واستطرد: «عندما يغادر شخص ناديًا بمثل هذه المشاعر، أعتقد أن صلة ما تبقى دائمًا... الجماهير تقدّرني، وهذا أمر رائع، لكنني لا أريد من ذلك أن أمنح المادة لقصص لا أساس لها.. الشيء الوحيد الموجود هو أن لدي عامًا آخر في عقدي مع بنفيكا. إنه عقد خاص لأنه وُقع في فترة انتخابية». وأوضح مورينيو أن العقد صُمّم لحماية رئيس جديد محتمل، رغم أن روي كوستا أعيد انتخابه في النهاية.

وتابع: «هناك بند يسمح لي ولبنفيكا بفسخ العقد بسهولة، لكن الشيء الوحيد الموجود الآن هو عقدي مع بنفيكا، ولا يوجد أي اتفاق مع ريال مدريد».

وذكر أنه يود كثيرًا إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال، لكنه يتمنى في الوق نفسه لألفارو الفوز باللقب وأن يبقى لأعوام طويلة في النادي: «أعتقد أنه مدرب يتمتع بإمكانات كبيرة، وشخص يحمل مدريد في داخله، ولديه الشخصية المناسبة لتدريب النادي، وهو أمر ليس في متناول الجميع».