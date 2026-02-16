إنريكي: غرفة الملابس هادئة.. وخسارة رين قاسية

قلَّل الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الإثنين، من شأن «الضجيج» وأي حديثٍ عن خلافاتٍ داخل غرفة الملابس، فيما يستعدُّ بطل أوروبا لوضع لقبه القاري على المحك، الثلاثاء، أمام غريمه المحلي موناكو.

ويعاني باريس لاستعادة المستوى المذهل الذي قدَّمه في النصف الثاني من الموسم الماضي في طريقه لإحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتراجع نادي العاصمة الفرنسية عن صدارة الدوري المحلي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد خسارته خارج الديار أمام رين 1ـ3، ما سمح لالنس بخطف المركز الأول.

وجاء ذلك بعد بدايةٍ صعبةٍ لعام 2026، شهدت خروج الفريق من كأس فرنسا على يد الجار باريس أف سي، واحتلاله المركز الـ 11 في دور المجموعة الموحَّدة من دوري الأبطال بعد ثلاث مبارياتٍ بلا فوزٍ.

وعقب الهزيمة أمام رين، وجَّه عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، انتقادًا لزملائه، إذ عدَّ أن الكثيرين لم يعودوا يلعبون من أجل المجموعة.

وقال ديمبيلي في مقابلةٍ تلفزيونيةٍ عقب المباراة: «نحتاج إلى اللعب من أجل باريس سان جيرمان إذا كنا نريد الفوز بالمباريات. إذا لعب كلٌّ منا لنفسه فقط، فلن ينجح الأمر، ولن نحصد الألقاب التي نريدها. الموسم الماضي وضعنا النادي أولًا قبل أنفسنا، وأعتقد أننا في حاجةٍ إلى التفكير بهذه الطريقة مجددًا».

وسُئل إنريكي عن هذه التصريحات فور وصوله إلى موناكو، الإثنين، عشية ذهاب ملحق دوري الأبطال أمام فريق الإمارة، فقال: «هناك دائمًا ضجيجٌ حول الفريق، وعلينا ببساطةٍ تقبُّله». مؤكدًا أن الهزيمة أمام رين قاسيةٌ بحقهم.