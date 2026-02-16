نونيز يجدد رقم أكتوبر

كرَّر الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، غلته التهديفية الأفضل في مباراة واحدة برفقة «الأزرق»، مسجِّلًا مرتين أمام الوحدة الإماراتي، مساء الإثنين، ضمن آخر جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز المهاجم هدفيه في الدقيقتين 19 و77 من المباراة، بصناعتي البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، والجناح سلطان مندش.

وسبق لنونيز، الذي انضم إلى الهلال الصيف الماضي، إحراز ثنائية للفريق في مباراة شهدت انتصاره على الاتفاق 5ـ0، بتاريخ 18 أكتوبر 2025، لحساب خامس جولات دوري روشن السعودي.

ولم يسجل اللاعب أكثر من هدفين في مباراة واحدة بقميص الهلال.

وسقط نونيز من القائمة المحلية للفريق، بعد قدوم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليكتفي الأوروجوياني بالظهور آسيويًا.

وفي المجمل خاض 24 مباراة مع الفريق وسجل 8 أهداف، وصنع 5 أخرى.