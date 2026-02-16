الهلال يقهر الوحدة بثنائية ويكرّر سيناريو الموسم الماضي

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة وفي جعبته 22 نقطة، مطابقًا الرقم الذي سجَّله الموسم الماضي، بفضل إسقاط ضيفه الوحدة الإماراتي 2ـ1، مساء الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وسجَّل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز ثنائية الفوز في الدقيقتين 19 و77 من المباراة.

وجاء هدف الوحدة الوحيد عن طريق جناحه المالي براهيما ديارا في الدقيقة 32.

وعزَّز الفوز أرقام الهلال، الذي دخل المباراة ضامنًا التأهل وصدارة المجموعة بصرف النظر عن النتيجة.

واختتم بهذا الفوز السباق، متفوقًا على الأهلي، وصيف الترتيب، بفارق خمس نقاط.

وحقق الفريق العاصمي عدد النقاط ذاته الذي جناه في مجموعة الغرب من النسخة الماضية، ووقتها حسم الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي أيضًا.

وضَمِنَ الهلال امتلاك الأفضلية على جميع فرق البطولة غربًا وشرقًا في عدد النقاط، ولم يعد بمقدور فيسيل كوبي الياباني، متصدر المجموعة الأخرى، إدراكه، كونه سيصل إلى 19 نقطةً فقط إذا فاز بمباراته الأخيرة أمام جوهور دار التعظيم الماليزي.

وسيلتقي «الأزرق» في دور الـ 16، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب، مع ثامن المجموعة، وهو آخر مراكز التأهل.

وبموجب لائحة البطولة، يتواجه الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس في دور الـ 16.

ويشغل السد القطري حاليًّا المركز الثامن، وقد يتغيَّر الترتيب مع نهاية مباريات المجموعة.