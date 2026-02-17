وزير الإعلام: سنراجع قرار منع صنّاع المحتوى في المباريات

كشف سلمان الدوسري، وزير الإعلام، عن الاتفاق مع رابطة دوري المحترفين على مراجعة إجراء منع المصورين وصنّاع المحتوى من توثيق مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وفق ما أوضحه الزميل تركي الشديد، المذيع التلفزيوني.

وأوضح الشديد أنه التقى الدوسري بعد المؤتمر الصحافي الحكومي، وكتب في تغريدة بثها على حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتدوينات القصيرة: «التقيت سلمان الدوسري وزير الإعلام، بعد المؤتمر الصحافي الحكومي وسألته عن موقف وزارة الإعلام تجاه استياء بعض الإعلاميين وصنّاع المحتوى بخصوص الخطوة التي اتخذتها رابطة الدوري السعودي، بمنع المصورين وصنّاع المحتوى من توثيق المباريات؟».

وضمّن التغريدة رد وزير الإعلام، الذي جاء فيه: «لا بد أن نتفق في البداية أن الرياضة والإعلام مؤمنان بأننا في المملكة محظوظين بصنّاع محتوى مبدعين، وهؤلاء يحتاجون إلى دعمنا.. وقد اتخذت رابطة دوري المحترفين السعودي إجراءً بدافع حفظ الحقوق.

واتفقنا معهم أن يُراجع الإجراء حتى يجتمعوا مع المعنيين، ورحبت الرابطة. وكلّي ثقة بأن اللقاء المنتظر بينهم سيُعالج أي تحديات.

وتأكدوا أن وزير الرياضة شخصيًا وأنا مهتمان بزملائنا وشركائنا الإعلاميين ونفتخر بهم».