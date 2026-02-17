ميلانيتش: بعد اللعب والفرص.. الخسارة مؤسفة

تأسّف السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم، للخسارة أمام الهلال 1ـ2، مساء الإثنين، ضمن آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما قدَّم لاعبوه «مباراة جيّدة للغاية» حسب تعبيره.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «لعبنا مباراة جيدة، ومتأسِّف لعدم خروجنا منها بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «واجهنا فريقًا قويًا وصنعنا الكثير من الفرص، والمرتدات، لكن بعض القرارات الخاطئة منا حسمت المباراة لمصلحة المنافس».

وتابع: «لدينا لاعبون شبان لا يملكون الخبرات اللازمة لهذا النوع من المسابقات، لكننا أظهرنا روحًا كبيرة ضد فريق يملك تجربة عريضة».

وأردف: «لعبنا مباراتين متتاليتين أمام فريقين سعوديين، وظهرنا فيهما جيدًا للغاية، وبالطبع، كانت لدينا مشكلات في الكرات الثابتة دفاعيًا، وللنجاح علينا التحسن فيها».

وحلل نقاط أفضلية الهلال بالقول: «لقد كسب الهلال الكثير من الصراعات ضدنا، وكانوا جيدين في الكرات الثابتة، لكننا لعبنا جيدًا للغاية، وخلقنا فرصًا كثيرة، ونحتاج للتحسن، لكني فخور بما قدمناه».

ونوّه المدرب بالغيابات البارزة في صفوف فريقه مثل الصربي دوسان تاديتش والبلجيكي كريستيان بنتيكي، ثنائي الهجوم، إلى جانب بعض الدوليين الإماراتيين.

وضَمن الوحدة التأهل سلفًا إلى دور الـ 16، وينتظر نهاية مباريات الجولة لمعرفة هوية منافسه في أولى المراحل الإقصائية.