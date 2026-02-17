إنزاجي: حزين بسبب نونيز.. وجو الهلال أسري

شدَّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على حاجته إلى جميع اللاعبين بسبب تعدد بطولات الموسم الرياضي، مبديًا تطلعه للتعرف على هوية منافسه في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إنهاء مجموعة الغرب بالفوز على الوحدة الإماراتي 2ـ1، مساء الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «أدينا مباراة جيدة أمام فريق منظم، واستطعنا تسجيل هدف وكنا بإمكاننا إضافة المزيد، لكننا أهدرنا الفرص، وبعدها استقبلنا هدف التعادل من كرة عالية انقطعت، ومع ذلك قاتلنا واستطعنا حسم اللقاء، وننتظر معرفة خصمنا في الدور المقبل».

وتحدث عن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، الذي سجل الهدفين، قائلًا: «لن أزيد عما قلته عنه قبل اللقاء. قدم أداء عظيمًا، وكان سعيدًا مع المجموعة، ويؤسفني حصوله على البطاقة الصفراء وغيابه عن المباراة الأولى في دور الـ 16».

وعن شعوره بعد توجُّه اللاعب للاحتفال معه عقب تسجيله الهدف الثاني أبان: «أود القول إنني أكون سعيدًا بعلاقتي مع اللاعبين، وفي بعض الأحيان تكون هناك مناقشات مستمرة بيني وبينهم، ونعيش جوًا أسريًا. بدأنا الطريق بالمونديال، وتلته البطولات الأخرى، وأحتاج إلى الجميع من أجل الاستمرار في مسابقات النخبة والدوري والكأس».

وأضاف: «أريد مشاركة جميع اللاعبين، ولكن الأهم خوضهم التمارين بصورة جيدة أولًا وسأعطيهم فرصة المشاركة في المباريات».

وتابع: «بدأنا المباراة بنظام 3-5-2، وأشركنا سايمون بوابري في مركز رقم 10، وبالتأكيد هناك اختلاف بين مشاهدة اللاعب في التمارين والمباريات».

وأردف: «سعيد بمشاهدة بوابري وميتي ومراد ودارسي ومندش، لم ينالوا وقتًا طويلًا في المباريات الماضية، واليوم كانت دقائقهم أكثر، وأحاول اختيار الأنسب من أجل هلال أفضل».

وأنهى الهلال مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة وفي جعبته 22 نقطة، مطابقًا الرقم الذي سجَّله الموسم الماضي خلال المرحلة ذاتها.