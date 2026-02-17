التويجري مديرا على الفئات السنية.. فلمبان ينضم إلى بلانيس

عيَّنت إدارة نادي الاتحاد غسان فلمبان مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم في إطار العمل الذي يقوده الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويحمل فلمبان سجلًّا أكاديميًّا ومهنيًّا متنوِّعًا، إذ يشغل حاليًّا منصب رئيس إدارة المنح الدراسية، ومدير برنامج «الصقور المستقبلية» في الاتحاد السعودي لكرة القدم. كذلك حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية «الاقتصاد السياسي الدولي» من جامعة الملك عبد العزيز، ودرجة الماجستير في الاتصالات متعدِّدة الوسائط من Academy of Art University.

وعزَّز المدير الفني الجديد خبراته بعدد من البرامج المتخصِّصة، من أبرزها الدبلوم التنفيذي في الدبلوماسية الرياضية من UNITAR، وشهادة إدارة كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الأوروبي. أمَّا على صعيد المهارات اللغوية، فيُتقن فلمبان اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المدرب عبد الحكيم التويجري يُعدُّ المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي للفئات السنية ضمن توجُّه الإدارة لتعزيز العمل في قطاع القواعد وتطوير المواهب.

يُذكر أن التويجري حصل في 2023 على شهادة UEFA Pro من اتحاد كرة القدم في إيرلندا الشمالية، ويُعدُّ أول مدرب سعودي ينال هذه الشهادة.

وتأتي هذه التحركات الاتحادية في إطار استراتيجية، تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة، وتعزيز الاستقرار الفني والإداري، بما يخدم أهداف النادي في المرحلة المقبلة.