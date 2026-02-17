أربيلوا: كل مبارياتنا نهائية.. ومبابي جاهز

طالب ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، من لاعبيه التركيز والدقة وتقديم أداء متكامل لمدة 90 دقيقة، لتصفية حساباته مع بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وبعد فوز ساحق في الدوري الإسباني 4-1 على ريال سوسيداد، الذي لم يهزم في 11 مباراة، يصل الريال إلى لشبونة منتشيًا بثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة لاعبه السابق أربيلوا، الذي تولى المسؤولية قبل أسبوعين فقط عندما تعرض الملكي لهزيمة مفاجئة 4-2 أمام مضيفه بنفيكا في مرحلة الدوري الشهر الماضي والتي كلفته اللعب في الملحق.

وأبلغ أربيلوا مؤتمرًا صحافيًا الإثنين: «للفوز، علينا اللعب بشكل ممتاز، ولتحقيق ذلك، علينا إتقان عدة أمور. علينا أن ندافع ونهاجم جيدًا والتركيز على الكرات الثابتة، وعلينا لعب مباراة متكاملة طوال 90 دقيقة».

وأشاد المدرب بلاعبيه لتحسن مستواهم السريع منذ أن حل محل تشابي ألونسو، وقال: «منذ وصولي، لمست روحًا إيجابية للغاية من جميع اللاعبين، وكان ذلك عاملًا أساسيًا. في كرة القدم، من الأسهل كثيرًا أن تكون مدربًا من أن تكون لاعبًا، لأن قول ما يجب فعله أسهل من تنفيذ ما يقال لك».

وأضاف: «يعود الفضل الأكبر في هذا النجاح إلى اللاعبين، وإلى جهودهم وعملهم الدؤوب. فالنتائج الجيدة تأتي بفضل لاعبينا الذين يستعدون لكل مباراة وكأنها نهائية. وبهذه العقلية وهذا المستوى الرفيع، تتحقق النتائج الجيدة. لكننا واثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد».

ويتوقع أربيلوا أيضًا أن يقدم بنفيكا الأداء نفسه المدرب جوزيه مورينيو معلمه ومدربه السابق في ريال مدريد. وقال :«هناك شيء واحد واضح: روح بنفيكا ستكون مشابهة جدًا لما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع. لديه قائد يحدد أسلوب اللعب والمنافسة.. من هذه النقطة، توجد بعض التفاصيل الدقيقة. لكن المنافسة ستكون شرسة للغاية، ويجب أن نكون مستعدين».

من جهة أخرى، لم يستطع أربيلوا تأكيد ما إذا كان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيشارك أساسيًا الثلاثاء في لشبونة، وقال: «لقد سافر معنا وسيتدرّب، وستعرفون غدًا إذا كان سيلعب أم لا».

وكان المدرب أعلن أن المهاجم الفرنسي سيكون جاهزًا، بعد أن أراحه السبت خلال الفوز على ريال سوسييداد 4-1 في الدوري وأوضح أن اللاعب بخير وكان عليه التعامل منذ فترة مع هذه الآلام الخفيفة في الركبة. لذا لم تتم المجازفة بإشراكه ليكون جاهزًا عدم لمباراة الثلاثاء».