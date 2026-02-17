لائحة «النخبة» تعاقب نونيز.. وتعفي البقية

تُطبَّق عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة عند تراكم 3 بطاقات صفراء، وهو ما يواجهه الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وحصل نونيز على بطاقة صفراء في مباراة الهلال مع الوحدة الإماراتي، الإثنين، لحساب آخر جولات مجموعة الغرب.

ودخل الأوروجوياني اللقاء وفي رصيده بطاقتان صفراوان، وبعدما حصل على الثالثة توجَّب إيقافه مباراة واحدة بمقتضى لائحة البطولة.

وتنص اللائحة ذاتها على عدم ترحيل البطاقات الصفراء، بحد أقصى اثنتين، إلى المرحل الإقصائية من البطولة، فيما يوقف حامل الإنذارات الثلاثة في أول مباراة تالية ضمن المسابقة.

ولن يحمل أي لاعب برفقته في دور الـ 16 أي انذار أو اثنين كانا متراكمين عليه، وسيدخل أولى المراحل الإقصائية بسجل انضباطي نظيف.

وسيواجه الهلال في دور الـ 16 آخر المتأهلين الثمانية من مجموعة الغرب.

وبموجب لائحة البطولة، يتواجه الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس في دور الـ 16.

ويشغل السد القطري حاليًّا المركز الثامن، وقد يتغيَّر الترتيب مع نهاية مباريات المجموعة.

وأنهى الهلال المتصدر مبارياته في المجموعة بالفوز على الوحدة 2ـ1، بفضل ثنائية لداروين نونيز.