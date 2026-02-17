جيرونا يصدم برشلونة بثنائية.. ويهدي الريال الصدارة

تخلى فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم عن صدارة الدوري بعدما سقط في ديربي كاتالونيا أمام مضيفه جيرونا 1-2 الإثنين في ختام المرحلة الـ 24.

وكان يمكن لبرشلونة استعادة الصدارة في حال فوزه، لكنه خسر مباراته الرابعة في الدوري وتجمد عند 58 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الفائز على ريال سوسييداد 4-1 السبت.

وهذه الخسارة الثانية تواليًا لبرشلونة في مختلف المسابقات، بعد سقوطه الكبير أمام أتلتيكو مدريد 0-4 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.

في المقابل، حقق جيرونا انتصاره الأول بعد تعادلين وخسارة ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 12.

بدأ برشلونة بالضغط باكرًا عبر يامين يامال بتسديدة قريبة من المرمى «6» وكاد البرازيلي رافينيا يفعلها لكنه أهدر فرصة قريبة «16»، تبعها أخرى من يامال بين يدي الحارس الأرجنتيني باولو جاتسانيجا «17».

وردُّ جيرونا جاء عبر الأوكراني فيكتور تسيجانوف بتصويبة تصدى لها الحارس خوان جارسيا «23»، ثم حاول اللاعب نفسه من مسافة قريبة ووجد جارسيا أمامه مجددًا «29».

واقترب برشلونة كثيرًا من افتتاح التسجيل بتصويبة من رافينيا ارتدت من القائم الأيمن «43»، إلا أن جاء الفرج أخيرًا بركلة جزاء بعد خطأ من الهولندي داني بليند، إلا أن يامال سدد الكرة في القائم «45+3».

وفي الشوط الثاني ضغط برشلونة مرة أخرى وتمكن من زيارة شباك جيرونا عن طريق رأسية قلب دفاعه باو كوبارسي بعدما استثمر عرضية من الظهير الأيمن الفرنسي جول كوندي «59».

إلا أن الفرحة لم تستمر أكثر من دقيقتين، حين أدرك ليمار التعادل بتسديدة قريبة بعد عرضية الأوكراني فلاديسلاف فانات وسط غياب للمراقبة الدفاعية على الفرنسي «62».

وأنقذ الحارس جارسيا فريقه من هدف ثانٍ ببراعة كبيرة مرتين وأمام اللاعب عينه، إذ حاول جويل روكا من مسافة قريبة جدًا «68» ثم جرّب من الجهة الثانية لكن حارس برشلونة أبعد تسديدته إلى ركنية «75».

وعلى الرغم من الدفع بالمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والسويدي روني بردغجي، لم يرتفع الزخم الهجومي لبرشلونة، باستثناء تصويبة من يامال مرت قريبة من القائم الأيمن «82». وفي الدقيقة 87 فاجأ فران بيلتران دفاع برشلونة بهدف الفوز الثاني بتسديدة زاحفة «87» غالطت الحارس جارسيا.

وفي الثواني الأخيرة، طرد الحكم روكا ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على يامال «90+9».