بنيران صديقة.. برينتفورد إلى ثمن النهائي

تأهل فريق برينتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس المحلي للعبة، وذلك بعد فوزه على مضيفه ماكلسفيلد «من فرق الهواة» بهدف نظيف، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 32.

وانضم برينتفورد إلى أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريكسهام وويستهام ومانسفيلد تاون ونوريتش سيتي وساوثهامبتون ونيوكاسل وليفربول وليدز يونايتد وولفرهامبتون واندرز وسندرلاند وفولهام، فيما تبقت مباراة واحدة في دور الـ32 يوم الثالث من مارس المقبل بين بورت فيل وبريستول سيتي.

وسجل برينتفورد هدف المباراة الوحيد عن طريق سام هينكوث، لاعب ماكلسفيلد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70.