أمام السد.. الاتحاد يستعيد بيرجوين

يبحث فرق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مواصلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفًا على السد القطري، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات الأدوار التمهيدية، الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد.

وضمن الاتحاد التأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه الكبير الجولة الماضية على الغرافة القطري 7ـ0. فيما أبقى السد آماله حية بعد فوزه على تراكتور الإيراني 2ـ0 وأدى هذا الفوز إلى رفع رصيد السد إلى المركز الثامن في الترتيب، وهو آخر مركز مؤهل، لكنه يتساوى في النقاط مع الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.

ويفتقد الاتحاد في المباراة إلى خدمات الفرنسي موسى ديابي بعد تعرضه إلى إصابة في الورك الأيسر، فيما تشهد المواجهة عودة زميله الهولندي ستيفن بيرجوين العائد من الإصابة التي حالت دون مشاركته في 6 مباريات بالدوري، إضافة إلى مواجهة وحيدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث خسائر، فيما يأتي السد في المركز الثامن برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، وثلاث خسائر.