على ملعب النور.. بنفيكا يهدد الريال بصدمة رابعة

يستقبل فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، ريال مدريد الإسباني في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهةٍ هي الثانية بينهما خلال 20 يومًا والخامسة تاريخيًّا.

ويأمل بنفيكا، المتوَّج بلقبين، التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في خمسة مواسم، والتاسعة إجمالًا، مقابل 29 تواليًا للريال، صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقبًا. وكان الفريق فاز على مانشستر سيتي 6ـ3 في مجموع المباراتين ضمن هذه المرحلة من الموسم الماضي «3ـ2 ذهابًا، و3ـ1 إيابًا»، علمًا أنه كسب عشرًا من آخر 12 مباراةً خاضها في دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب.

وكانت رأسية الأوكراني أناتولي تروبين، حارس المرمى، في الدقيقة 89 منحت بنفيكا فوزًا بـ 4ـ2 على ريال مدريد في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحَّدة على ملعب النور، ليخطف المركز الـ 24 الأخير المؤهل إلى الملحق، حارمًا منافسه من بطاقة التأهل المباشر بعد احتلاله المركز التاسع.

وتلك المباراة كانت الرابعة فقط بين الفريقين، وأهدت الانتصار الثالث لبنفيكا مقابل فوزٍ واحدٍ للريال. وسجل الفريق البرتغالي 15 هدفًا بينما استقبلت شباكه ثمانية.

وفي اللقاء الأول، احتفظ فيه فريق «النسور» بلقب دوري الأبطال بفوزه على الريال 5ـ3 بنهائي 1962 في أمستردام، العاصمة الهولندية، كما فاز 6ـ3 في مباراتي ربع نهائي موسم 1964ـ1965 بنتيجة 5ـ1 في لشبونة قبل أن يخسر 1ـ2 إيابًا.

وقبل فوزه الأخير على الريال، خسر بنفيكا ثلاث مبارياتٍ متتالية، وخمسًا من ستٍّ «فوزٌ وحيدٌ» ضد الأندية الإسبانية، بما في ذلك على ملعبه «0ـ1»، وخارجه «1ـ3» أمام برشلونة في دور الـ 16 الموسم الماضي، حسبَ الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسجلت مباراة الجولة الثامنة والأخيرة الموسم الجاري الفوز الرابع فقط للفريق في 26 مباراةً ضد منافسيه الإسبان «ثمانية تعادلاتٍ، و14 خسارة».

وكانت الهزيمة الموسم الماضي أمام برشلونة 4ـ5 الخامسة تواليًا في مباراتي الذهاب والإياب أمام فرقٍ إسبانيةٍ، أما آخر فوزٍ له فكان في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي 1982ـ1983 على حساب ريال بيتيس 4ـ2 في مجموع المباراتين.

وفي جانب الريال، فاز الفريق، قبل الخسارة أمام بنفيكا، في أربع مبارياتٍ متتاليةٍ ضد منافسين برتغاليين، ولم يهزم في عشرة لقاءاتٍ «ثمانية انتصارات وتعادلان»، وكسب أربع مباريات متتالية في البرتغال.

ويخوض الريال أول مواجهةٍ إقصائيةٍ في دوري أبطال أوروبا ضد منافسٍ برتغالي، علمًا أنه فاز على سبورتينج لشبونة بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1994ـ1995.

ويستعيد ريال مدريد هدافه الفرنسي كيليان مبابي في مباراة الثلاثاء بعد مشاركته الجادة في الحصة التدريبية إثر غيابه عن الفوز على ريال سوسيداد 4ـ1، السبت، بسبب بعض المشكلات في الركبة، لكن مشاركته أساسيًّا تبقى معلَّقةً بعد أن رفض مدربه ألفارو أربيلوا تأكيد إذا ما كان سيدفع به الثلاثاء في لشبونة. وقال المدرب في مؤتمر صحافي، الإثنين: «لقد سافر معنا وسيتدرَّب، وستعرفون غدًا إذا كان سيلعب أم لا».

وسجل مبابي 13 هدفًا في مرحلة الدوري الموسم الجاري، وهو رقمٌ قياسي جديدٌ في البطولة، من سبع مبارياتٍ فقط، بما في ذلك ثمانية أهدافٍ في آخر ثلاث مبارياتٍ له، منها اثنان في بنفيكا.