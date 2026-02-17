بعد تهديدات.. الشرطة تلزم حكم القمة الإيطالية بالبقاء في المنزل

طلبت الشرطة الإيطالية من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس عدم مغادرة منزله على خلفية تهديداتٍ بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت به وسائل إعلامٍ محلية، الثلاثاء.

وشهدت «القمة الإيطالية»، التي انتهت بفوز إنتر المتصدر على ضيفه يوفنتوس 3ـ2 السبت ضمن المرحلة الـ 25، توترًا كبيرًا بعد أن طرد الحكم فيديريكو لا بينا بالبطاقة الصفراء الثانية الفرنسي بيار كالولو، مدافع «السيدة العجوز»، في الدقيقة 42 بسبب خطأ «وهمي»، ارتكبه على أليساندرو باستوني، ما أثار غضب إدارة يوفنتوس وجماهيره.

وصبَّت جماهير اليوفي جام غضبها على حكم اللقاء الذي تلقَّى تهديداتٍ بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطلب منه الشرطة البقاء في منزله.

وأصرَّ اللاعبون في البداية على أن يُراجع الحكم لقطات الفيديو بسبب تعذُّر استخدام تقنية الفيديو المساعد «VAR» بعد أن أشهرَ البطاقة الصفراء الثانية.

وعقب المباراة، لم يتحدث إلى وسائل الإعلام سوى داميان كومولي، وجورجيو كيليني، رئيس العلاقات الدولية.

وإثر ثلاثة أيامٍ من الحادثة، اجتاحت الإنترنت موجةٌ من الإساءات في حق الحكم لا بينا، بما في ذلك تهديداتٌ بالقتل.

كذلك تعرَّض باستوني، الذي اتَّهمه مشجعو يوفنتوس بتمثيل الإصابة، ثم الاحتفال بالبطاقة الحمراء، للإهانات عبر مواقع التواصل.

وقدَّم جانلوكا روكي، رئيس لجنة الحكام في الدوري الإيطالي، اعتذارًا عن الخطأ في التقدير بعد المباراة.