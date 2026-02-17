جهاز الأخضر يزور 3 أندية

واصل الجهاز الفني المساعد في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامج الزيارات الميدانية للأندية بزيارة أندية الفيحاء، والحزم، والخلود في إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026.

واطَّلع الجهاز الفني خلال الزيارات على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الأخضر، إذ عُقِدت اجتماعاتٌ مباشرةٌ بهم، جرى خلالها التأكيد على أهمية المرحلة الجارية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب التقيد بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعبٍ.

كذلك شملت الزيارات متابعة الجوانب الفنية والطبية، ومناقشة آليات التنسيق المشترك مع الأجهزة الفنية في الأندية الثلاثة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن مواءمة برامج الإعداد مع متطلبات المنتخب، وتعزيز التكامل الفني بين المنتخب والأندية.

وتأتي هذه الزيارات امتدادًا لسلسلة الاجتماعات الميدانية التي ينفذها الجهاز الفني ضمن منهجية العمل المعتمدة، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز التواصل المباشر، بما يخدم مصلحة المنتخب السعودي، ويزيد حضوره التنافسي في الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرَّر أن يستكمل الجهاز الفني المساعد برنامج الزيارات والاجتماعات خلال الفترة المقبلة بزيارة أندية الشباب، الرياض، الفتح، الأخدود، وضمك في إطار خطة عملٍ متكاملةٍ، تهدف إلى تهيئة اللاعبين ذهنيًّا وبدنيًّا استعدادًا للمونديال.