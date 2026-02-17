23 مارس.. انطلاق بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 20 عاما

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم جدول وملاعب مباريات بطولة الشباب الرابعة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 23 مارس إلى 2 أبريل 2026.

ويشارك في البطولة 11 منتخبًا، تم توزيعها حسبَ القرعة على ثلاث مجموعاتٍ، ضمَّت الأولى: عُمان، السعودية، البحرين، وقطر، فيما جاءت منتخبات العراق، الإمارات، سوريا، والأردن في المجموعة الثانية، بينما حلَّ المنتخب الكويتي المضيف في المجموعة الثالثة إلى جوار لبنان، وفلسطين.

ويُلعب دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهل أول كل مجموعةٍ إلى جانب أفضل منتخبٍ يحتل المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي.

وتنطلق منافسات البطولة 23 مارس بإجراء ثلاث مباريات، الأولى عند الـ 05:00 مساءً بتوقيت الكويت بين عُمان وقطر على ملعب الصليبخات، والثانية عند الـ 07:00 مساءً بين فلسطين والكويت على ملعب الفحيحيل، فيما تُلعب الثالثة بين السعودية والبحرين عند الـ 09:00 مساءً على ملعب الصليبخات.

وفي اليوم الذي يليه، 24 مارس، يستضيف ملعب الفحيحيل مباراتين بين العراق والأردن عند الـ 05:00 مساءً، والإمارات وسوريا عند الـ 08:00 مساءً، بينما يُجرى في يوم 25 ثلاث مواجهاتٍ عند الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة على التوالي بين لبنان وفلسطين على ملعب الفحيحيل، وقطر والسعودية على ملعب الصليبخات، والبحرين وعُمان على ملعب الفحيحيل.

وتتواصل المنافسات يوم 26 على ملعب الصليبخات حين يلتقي منتخبا الأردن والإمارات عند الـ 05:00 مساءً، ثم سوريا والعراق عند الـ 08:00 مساءً.

وفي 27 مارس، تنظَّم ثلاث مباريات بين عُمان والسعودية عند الـ 05:00 مساءً على ملعب الفحيحيل، وفي التوقيت ذاته يلتقي البحرين وقطر على ملعب الصليبخات، ثم يلعب عند الـ 08:00 مساءً منتخبا الكويت ولبنان على ملعب الفحيحيل.

ويختتم دور المجموعات 28 مارس بمباراتين عند الـ 08:00 مساءً، الأولى بين العراق والإمارات على ملعب الفحيحيل، والثانية بين سوريا والأردن على ملعب الصليبخات.

وبعد ذلك، تستأنف البطولة 31 مارس بمباراتي نصف النهائي، اللتين يتأهل منهما الفائزان إلى المباراة النهائية المقرَّرة 2 أبريل.

ويحمل المنتخب السعودي لقب النسخة الثالثة من البطولة، التي استضافتها الطائف في 2024، فيما سبق أن فاز المنتخب العراقي بلقب النسختين الثانية التي جرت بضيافته في مدينتي البصرة وأربيل عام 2021، والأولى التي نُظِّمت في فلسطين 2019.