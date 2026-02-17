بنعطية يتراجع عن الاستقالة

تراجع الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية عن الاستقالة من منصبه مديرًا رياضيًّا في فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم بعد أن كان قدَّم استقالته، الأسبوع الماضي، حسبما أعلنه فرانك ماكورت، مالك النادي، الثلاثاء.

وكتب رجل الأعمال الأمريكي: «إدراكًا منه لمسؤوليته تجاه المؤسسة، وافق المهدي بنعطية على تمديد فترة إشعاره حتى يونيو، وسيُشرف على كامل الأنشطة الرياضية».

كذلك أوضح البيان أن دور الرئيس الإسباني بابلو لونجوريا، الذي يبدو أن نطاق صلاحياته تقلَّص بشكلٍ كبيرٍ، «سيتطور نحو مسؤولياته المؤسساتية بهدف الحفاظ على تمثيل مرسيليا داخل الاتحادات الفرنسية، ولا سيما الأوروبية».

وتُعدُّ إعلانات الثلاثاء بمنزلة مفاجأةٍ بعد أن كان بنعطية قد أعلن بنفسه رحيله عن منصبه.

وكان المغربي قدَّم استقالته، الأحد، عقب أيامٍ قليلةٍ من الانفصال عن المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

وكتب بنعطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أغادر وأنا أشعر بأنني قدَّمت أقصى ما أستطيع على الصعيد المهني، لكنْ مع أسفٍ كبيرٍ لعدم تمكُّني من تهدئة الأجواء حول الفريق».