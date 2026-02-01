أمام الريال.. بنفيكا يتسلح بالتاريخ وخبرة مورينيو

تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية، الثلاثاء، مواجهةً حاسمةً، تجمع بين فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم وضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب «دا لوز» في لشبونة ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتكتسب المباراة أهميةً استثنائيةً في ظل الظروف الفنية والنتائج الأخيرة لكلا الفريقين.

وأطلق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، تصريحاتٍ تحذيريةً للاعبيه، أشار فيها إلى خطورة الخصم الذي وصفه بالفريق الجريح، موضحًا أن الأندية الكبيرة تصبح أكثر شراسةً بعد تعثرها، وهو شعورٌ أكد مورينيو درايته الكاملة به نتيجة مسيرته الطويلة في قيادة كبار القارة، مشدِّدًا على أن المهمة تتطلَّب مجهودًا مضاعفًا لتجاوز عقبة متصدر الدوري الإسباني الذي يقوده فنيًّا ألفارو أربيلوا.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتشيًا بفوزه الأخير على ريال سوسيداد 4ـ1 في "الليجا". وعلى الرغم من غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تلك المواجهة بسبب آلامٍ عضليةٍ إلا أن المؤشرات الفنية تؤكد جاهزيته للمشاركة أساسيًّا أمام بنفيكا بعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

في المقابل، يعاني الفريق الملكي من غياباتٍ مؤثرةٍ في خطوطه الخلفية والهجومية حيث يفتقد خدمات المدافع راؤول أسينسيو، والمهاجم البرازيلي رودريجو بداعي الإيقاف إثر تلقيهما البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، وهو ما يضع أربيلوا أمام تحدي إيجاد البدائل المناسبة للحفاظ على توازن الفريق الساعي لاستعادة هيبته القارية والمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب.

وعلى الجانب الآخر، يسعى بنفيكا إلى استثمار تفوقه السابق، وتكرار سيناريو المباراة الماضية التي حسمها لصالحه. وعلى الرغم من افتقاد الفريق خدمات النرويجي فريدريك فيلوسو، لاعب الوسط، إلا أن مورينيو يعوِّل على الروح الجماعية، والتنظيم الدفاعي لمواجهة الطموحات المدريدية حيث يرى المدرب البرتغالي أن هدف خصمه لا يتوقف عند التأهل، بل يمتد إلى المنافسة الجدية على الكأس، بينما يطمح الفريق البرتغالي لإثبات جدارته، وإقصاء أحد أبرز المرشحين من البطولة.

وتاريخيًّا، التقى الفريقان في أربع مناسباتٍ، ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز مرةً واحدةً، بينما انتصر بنفيكا في ثلاث مبارياتٍ. وسجل بنفيكا 15 هدفًا في شباك الريال، بينما أحرز الفريق الإسباني ثمانية أهدافٍ في شباك بطل البرتغال.

ويعدُّ النمر البرتغالي أوزيبيو، لاعب بنفيكا السابق، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا برصيد خمسة أهدافٍ.