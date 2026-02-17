مدرب أركاداج لـ «الرياضية»: نواجه النصر وليس رونالدو.. وشهرتنا زادت

أوضح لـ«الرياضية» ميرجن أورازوف، مدرب فريق أركاداج التركمانستاني الأول لكرة القدم، أنَّ وصول فريقه في وقت مبكر إلى الرياض يعود لعدم بدء الدوري لديهم حتى الآن، ما أتاح لهم الفرصة للقدوم في وقت مبكر من أجل التعافي من عناء السفر، والتأقلم مع الظروف، والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة.

وقال مدرب الفريق التركمانستاني: «هناك إصابتان طويلتا الأمد لدينا، إضافة إلى بعض الإصابات الطفيفة لدى عدد من اللاعبين، ولا توجد تغييرات مقارنة بمباراة الذهاب».

وتابع: «حللنا المباراة الأولى بعناية وأجرينا بعض التعديلات المحددة. ومع ذلك، في هذا المستوى، تبقى الأساسيات هي العامل الحاسم، الانضباط، العمل الجماعي، والفعالية أمام المرمى. نحن نعلم أنه يجب علينا التسجيل للحصول على فرصة للتأهل، لذلك ستكون هناك بعض التعديلات التكتيكية، ولكن دون فقدان تنظيمنا وتوازننا».

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة رونالدو وهل سيؤثر على الفريق في ظل حاجته إلى الفوز، ذكر ميرجن أورازوف: «إذا شارك، فهذا أمر جيد للمباراة. إنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وشخصية مهمة بالنسبة للعديد من الجماهير. من وجهة نظرنا، هذا لا يغيّر تحضيراتنا بشكل كبير. نحن نستعد لمواجهة النصر كفريق، وليس من أجل لاعب واحد».

وأكد أورازوف أنَّ كل مباراة على هذا المستوى صعبة، مشيرًا إلى أنَّه يتوقع أن يكون الخصم أقوى، لكن الأولوية تكمن في تنظيم وانضباط وفعالية فريقه في اللحظات الحاسمة.

واختتم مدرب فريق أركاداج حديثه بأن النصر زاد من شهرة فريقه والبطولة بعد المواجهة الماضية واللقاء المرتقب بينهما.