من هي لاعبة النصر التي أعلنت إسلامها؟

في بلدة ساو فيسنتي، التابعة لولاية ساو باولو البرازيلية، وُلِدَت كاثلين سوزا، لاعبة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، 26 أبريل 1996.

تعلَّقت الفتاة البرازيلية بالساحرة المستديرة منذ نعومة أظافرها، وهي التي تعيش في بلدٍ، يتنفس أهله عشق كرة القدم، لكنَّها اضطرت إلى لعب كرة قدم الصالات بسب الصعوبات التي واجهتها في العثور على ملعبٍ لكرة القدم في مسقط رأسها، خاصَّةً بعد إغلاق فريق سانتوس للسيدات عام 2012.

لم تستسلم ابنة الضاحية، وقررت التقدم بطلبٍ للحصول على منحةٍ رياضيةٍ في الولايات المتحدة، وحقًّا اختارتها كلية مونرو التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات "NCAA"، وبعد عامين مع فريق الكلية، أمضت العامين المتبقيين من دراستها الجامعية مع فريقَي لويفيل كاردينالز، ويو سي إف نايتس على التوالي في القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.

وفي منتصف موسم 2017ـ2018، حزمت الشابة البرازيلية حقائبها نحو فرنسا لخوض أولى تجاربها الاحترافية مع فريق بوردو، وكان أول ظهورٍ احترافي لها في 4 فبراير 2018 ضد أولمبيك مارسيليا حيث خسر فريقها 0ـ1.

وبعد ثلاث مباريات، سجَّلت هدفها الأول في مباراةٍ أمام روديز ​​أفيرون، انتهت بالتعادل 2ـ2، وجدَّد النادي عقدها لمدة عامين.

وفي موسم 2018ـ2019، تصدَّر بوردو البطولة لفترةٍ من الوقت، لكنَّه فقدَ زخمه، واحتل المركز الرابع. وشاركت كاثلين في 18 مباراةً، وسجلت هدفين.

وفي الموسم التالي، تراجع أداؤها، وانتهى بها المطاف لاعبةً احتياطيةً، ما أدى إلى انتقالها إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأعلن عملاق مدينة ميلانو، 3 أغسطس 2020، ضم البرازيلية، التي كانت أول لاعبة من بلادها ترتدي قميص "النيرتزاوري".

ولم تساعد الظروف الفتاة البرازيلية في الموسم الأول مع إنتر بعد تعرُّضها لإصابةٍ خطيرةٍ في ركبتها اليمنى، تحديدًا تمزُّقٌ في الرباط الصليبي الأمامي، ما أبعدها عن الملاعب ثمانية أشهر. وعقب تجديد عقدها موسمًا ثانيًا، عادت إلى الملاعب في 16 أكتوبر، وتمكَّنت من دخول التشكيلة الأساسية مجددًا، وأنهت الموسم بـ 17 مباراةً، وهدفٍ واحدٍ، بينما احتل إنتر ميلان المركز الخامس في الدوري.

وفي أغسطس 2022، انتقلت اللاعبة إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في خطوةٍ، وصفتها بالحلم الذي لم تتوقَّعه، وخاضت مع الأبيض الملكي 68 مباراةً، وأحرزت خمسة أهدافٍ.

وشهد عام 2024 انتقال ابنة ساو باولو إلى الرياض لتمثيل فريق النصر للسيدات، الذي تألقت في صفوفه، وحققت برفقته الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثالثة، وبطولة كأس السوبر، وبطولة تحدي الشتاء، كما مثَّلته في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا.

وفي السعودية، وبعد أكثر من عامٍ ونصف العام، أعلنت البرازيلية إسلامها عبر منشورٍ في حسابها الرسمي بمنصة «إنستجرام»، كتبت فيه: «خطواتٌ صغيرةٌ، إيجادُ الطريق الصحيح، تقديرُ هبة الحياة».