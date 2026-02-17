قبل الهلال.. الاتحاد يجهّز السداسي

يكثِّف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تجهيز ستةٍ من لاعبيه قبل مواجهة الهلال المرتقبة، السبت، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، في سباقٍ مع الوقت لتعزيز خياراته الفنية قبيل "الكلاسيكو".

ويواصل الرباعي صالح الشهري، وموسى ديابي، وفيصل الغامدي، وسعد الموسى برامجهم التأهيلية اليومية في مقر النادي تحت إشراف الجهازين الطبي والفني، وفق ما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية».

وفي السياق ذاته، وضع البرتغالي سيرجيو كونسيساو برنامجًا إعداديًّا خاصًّا لعبد الرحمن العبود لتجهيزه لياقيًّا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بإشرافٍ من المعد البدني، فيما يخضع أحمد الجليدان لبرنامجٍ علاجي تمهيدًا لعودته التدريجية.

ويترقَّب الجهاز الفني جاهزية الأسماء الستة قبل موقعة "الكلاسيكو" أمام الهلال، التي تُمثِّل منعطفًا مهمًّا في مشوار الفريقين بدوري روشن السعودي الموسم الجاري.