يايسله: نسابق الزمن.. ونعاني من ضغط المباريات

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن فريقه يسابق الزمن لتجهيز لاعبيه قبل مواجهة النجمة، الخميس 19 فبراير، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وأوضح يايسله خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «المباراة المقبلة بعد يومين. نُحاول تجهيز لاعبينا، وفي هذا الحال نبحث عن التوازن بين الاستشفاء، وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا»، مشيرًا إلى ضغط المباريات في هذه المرحلة من الموسم.

وأضاف المدرب الألماني: «بطبيعة الحال، انتصار المنافس سيمنحهم دفعةً معنويةً للحاق بحظوظهم في الدوري، لكن نحن متفائلون، وهدفنا الفوز بكل تأكيدٍ»، في إشارةٍ إلى أهمية المباراة في سباق النقاط.

ويدخل الأهلي المواجهة سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يتطلَّع النجمة إلى استثمار عاملَي الأرض والدافع المعنوي للخروج بنتيجةٍ تعزز حظوظه في الجولات المتبقية.