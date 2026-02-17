ربع نهائي أبطال إفريقيا.. 3 مواجهات عربية

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرت الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، عن 3 مواجهات عربية.

ويواجه نهضة بركان المغربي نظيره الهلال السوداني، فيما يلتقي الترجي التونسي والأهلي المصري، ويواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فريق الملعب المالي، ويتواجه الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز المصري.

وأظهرت قرعة الدور قبل النهائي عن لقاء الفائز من الأهلي والترجي مع الفائز من صن داونز والملعب المالي، إذ تلعب مباراة الذهاب في مصر أو تونس، ولقاء الإياب في جنوب إفريقيا أو مالي.

في المقابل، يلعب الفائز من بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من نهضة بركان والهلال، حيث تجرى مباراة الذهاب في ملعب بيراميدز أو الجيش الملكي، ولقاء الإياب ملعب نهضة بركان أو الهلال.

وفي الدور النهائي سوف يلعب لقاء الإياب الحاسم على ملاعب أي من بيراميدز أو الجيش الملكي أو نهضة بركان أو الهلال.

ومن المقرر أن تلعب جولة الذهاب في دور الثمانية بالبطولة أيام 13 و14 و15 مارس المقبل على ملاعب أندية المستوى الثاني «نهضة بركان، الجيش الملكي، الترجي، صن داونز».

في المقابل، تجرى لقاءات جولة الإياب أيام 20 و21 و22 مارس المقبل، بملاعب فرق المستوى الأول «بيراميدز، الأهلي، الهلال، الملعب المالي».

ومن المقرر أن تنظم مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة أيام 10 و11 و12 أبريل، في حين تجرى مباراتا الإياب أيام 17 و18 و19 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب بالدور النهائي فسوف يلعب 15 مايو المقبل، بينما تجرى مباراة العودة في الـ 24 من الشهر ذاته.