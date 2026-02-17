ربع نهائي الكونفدرالية.. مواجهة مغربية.. والزمالك يصطدم بأوتوهو

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي أجريت، الثلاثاء، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهةٍ مغربيةٍ بين آسفي والوداد، وأخرى عربيةٍ بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويلاقي الزمالك المصري نظيره أوتوهو الكونغولي، فيما يواجه اتحاد الجزائر فريق يونيون مانييما الكونغولي الديمقراطي.

وفي قرعة الدور قبل النهائي، يلعب الفائز من لقاء يونيون مانييما واتحاد الجزائر مع الفائز من أولمبيك آسفي والوداد البيضاوي. ويُجرى لقاء الذهاب في الجزائر، أو الكونغو الديمقراطية، بينما يُجرى الإياب في المغرب.

في المقابل، يلعب الفائز من المصري وشباب بلوزداد مع الفائز من أوتوهو والزمالك. ويُلعب الذهاب على ملعب المصري، أو بلوزداد، فيما يُجرى الإياب في ملعب الزمالك، أو أوتوهو.

وفي الدور النهائي، سيُجرى لقاء الإياب الحاسم على ملعب الزمالك، أو المصري، أو أوتوهو، أو شباب بلوزداد.

ويلتقي كل فريقٍ من التصنيف الأول مع أحد فرق التصنيف الثاني، فيما تنصُّ لائحة البطولة على ألَّا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من المجموعة ذاتها.

ومن المقرَّر أن تُجرى جولة الذهاب في دور الثمانية للبطولة 15 مارس المقبل على ملاعب أندية المستوى الثاني «أولمبيك آسفي، أوتوهو، يونيون مانيما، المصري البورسعيدي»، فيما تُجرى لقاءات جولة الإياب 22 من الشهر ذاته على ملاعب فرق المستوى الأول «اتحاد الجزائر، الوداد البيضاوي، شباب بلوزداد، الزمالك»

ومن المقرَّر أن تُلعب مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة 12 أبريل، في حين تجرى مباراتا الإياب 19 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب في الدور النهائي، فسيُلعب 9 مايو، بينما تُجرى مباراة العودة 16 من الشهر ذاته.