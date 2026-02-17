اختبارات قياسية تحدد مشاركة ثيو أمام الاتحاد

أوضحت مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية»، أن الفرنسي ثيو هرنانديز، الظهير الأيسر في فريق الهلال الأول لكرة القدم، يتعافى بشكلٍ جيدٍ من إصابته في مفصل القدم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجهاز الطبي والتأهيلي يسعيان إلى تجهيز ثيو لمواجهة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد في الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب المملكة أرينا، وسيُجري اللاعب اختباراتٍ قياسيةً وعضليةً نهائيةً لتحديد إمكانية حضوره ضمن قائمة الفريق المختارة في هذه المباراة.

ومنعت الإصابة مشاركة ثيو أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافةً إلى مباراة الاتفاق في الجولة الـ 22 من دوري روشن.

يذكر أن هيرنانديز شارك مع الهلال في 28 مباراةً، سجل خلالها سبعة أهدافٍ، وصنع اثنين، ولعب 2324 دقيقةً.