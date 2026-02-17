بعد السقوط.. فون تعود إلى أمريكا

عادت الأمريكية ليندسي فون، نجمة التزلج، إلى أمريكا بعد 9 أيام من تعرضها لسقطة قوية في سباق الانحدار في أولمبياد ميلانو كورتينا 2026، وخضوعها لجراحة أولى من أصل أربع في ساقها اليسرى، وفقًا لما أعلنت البطلة الأمريكية في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وكتبت فون «41 عامًا»، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أنا في المستشفى منذ السباق، ورغم أنني لا أستطيع النهوض بعد، إلّا أنَّ العودة إلى الوطن أمر رائع».

وأضافت المتزلجة الأمريكية، المنحدرة من فيل كولورادو: «شكرًا جزيلًا لكل من اعتنى بي في إيطاليا».

وتعرضت فون لسقطة قوية في سباق الانحدار في كورتينا في 8 فبراير، وهو السباق الذي كانت من أبرز المرشحات للفوز به، وأصيبت بكسر معقد في عظم الساق اليسرى.

خضعت لأربع عمليات جراحية في مستشفى كا فونتشيلو في تريفيزو.

وكانت بطلة سباق الانحدار في أولمبياد 2010 تسعى إلى تحقيق إنجاز استثنائي بالفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية بعد إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى في نهاية يناير.

وقد عادت إلى المنافسات الشتوية الماضية بعد غياب دام ستة أعوام تقريبًا، واعتبرت من أبرز المرشحات للفوز بأولمبياد 2026، بفضل سجلها المميز في كأس العالم الذي تضمن سبع منصات تتويج في ثمانية سباقات، من بينها فوزان، قبل حادثها في كرانس-مونتانا بسويسرا.